PS5 Slim in offerta venduta da Amazon: ora è un VERO AFFARE

È il momento di acquistare la PS5 Slim. La versione con lettore disco della console di Sony, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile, in pronta consegna, con un prezzo scontato di 474 euro, con un taglio netto rispetto al listino di 549 euro. La console è venduta e spedita da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e al supporto post-vendita. Per accedere alla promozione, valida solo per poco tempo e solo per poche unità, basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la console al carrello.

PS5 Slim: a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

La PS5 Slim è, sempre di più, la console del momento. Il nuovo calo di prezzo registrato su Amazon oltre a un catalogo giochi in costante crescita e espansione rappresentano dei motivi validissimi per completare subito l’acquisto della console di Sony, destinata ad essere ancora per molto tempo il punto di riferimento del mercato videoludico. La console ha una memoria SSD ad alta velocità, con 1 TB di capienza.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la PS5 Slim con lettore di dischi al prezzo scontato di 474 euro invece di 549 euro. La console, venduta e spedita da Amazon, tocca il prezzo più basso di sempre sullo store, confermandosi un best buy assoluto per tutti gli appassionati. Per accedere subito all’offerta basta premere il tasto qui di sotto e aggiungere la console al carrello. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.