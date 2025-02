PS5 Slim Digital in offerta al minimo storico su Amazon (anche in 5 rate)

La PS5 Slim in versione Digital è ora disponibile al prezzo scontato di 334 euro su Amazon. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per la console sullo store. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, l’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la console al carrello. La PS5 è venduta e spedita da Amazon.

PS5 Slim Digital: un affare con l’offerta di oggi di Amazon

La console di Sony è in offerta e rappresenta oggi l’occasione giusta per tutti i videogiocatori che non hanno ancora acquistato la PS5. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è davvero ottimo e consente a tutti gli appassionati di poter accedere al ricchissimo catalogo di giochi della console di Sony con una spesa contenuta e con la possibilità, in un secondo momento, di aggiungere il lettore di dischi nel caso in cui si desideri utilizzare le copie fisiche.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la PS5 Slim in versione Digital al prezzo scontato di 334 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promo è sufficiente seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e potrebbe, quindi, terminare in poche ore considerando l’elevata richiesta.