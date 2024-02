PS5 Slim Digital: Amazon a sorpresa, è in OFFERTA a 399,99€

Amazon lancia uno sconto inaspettato sulla nuova PS5 Slim Digital Edition: la nuova versione della PlayStation 5 senza lettore disco, ma con la possibilità di aggiungerlo successivamente, è in offerta infatti a soli 399,99 euro. Un prezzo super che non puoi farti scappare.

PS5 Slim Digital in offerta: a questo prezzo irrinunciabile

La PS5 Slim è la nuova versione della console da gioco di casa Sony che si contraddistingue per un design più snello e leggero rispetto al modello originale. Inoltre, include adesso un SSD da 1TB, aggiungendo maggior spazio a disposizione rispetto agli 825GB precedenti.

In questo caso, come detto, abbiamo un’offerta attiva sulla Digital Edition che, sprovvista di lettore disco, ti permette di eseguire giochi, film e altri contenuti soltanto in formato digitale.

Se non sei interessato al fisico quindi è una bella opportunità, ma attenzione: perché rispetto al passato questa volta è possibile acquistare in un secondo momento il lettore disco da installare facilmente nella console e trasformarla con l’opportunità di inserire anche giochi, DVD e blu-ray in formato disco.

Intanto però te la puoi portare a casa a soli 399,99 euro: una fantastica occasione per acquistare la console più desiderata ad un super prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.