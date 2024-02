PS5 Slim al prezzo più basso del web con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

La PS5 Slim con disco è protagonista di una nuova promo flash che consente l’acquisto al prezzo scontato di 465 euro. Grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto CASA24, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto, la console di Sony è acquistabile al prezzo più basso del web, con possibilità anche di pagamento in 3 rate mensili senza interessi scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le unità disponibili in sconto sono poche e la promozione potrebbe, quindi, terminare a breve. La console ha garanzia Italia.

PS5 Slim è da prendere subito con quest’offerta

La PS5 Slim è la console su cui puntare oggi. Il prezzo in costante calo e i tanti giochi disponibili, infatti, rendono la console di Sony un acquisto davvero consigliato. La nuova versione da 1 TB con disco ha un rapporto qualità/prezzo elevatissimo e rappresenta la soluzione giusta per chi non ha ancora acquistato la console di Sony.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la PS5 Slim al prezzo scontato di 465 euro. Basta aggiungere il codice sconto CASA24 nel carrello prima di completare l’acquisto. C’è anche la possibilità di acquistare la console con pagamento in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Le unità disponibili in sconto sono poche: la promozione, quindi, potrebbe terminare a breve. La console ha garanzia Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.