PS5 senza bundle disponibile su Amazon: e puoi pagarla a rate

Torna la grande occasione su Amazon per acquistare la PS5 Standard Edition al suo prezzo ufficiale e senza bundle di sorta. Il prezzo è dunque di 549,99 euro: sebbene la consegna indicata non sia proprio immediata non preoccuparti, perché in questi casi poi l’invio della console avviene sempre con diversi giorni di anticipo rispetto quanto comunicato.

Tra le opzioni di pagamento disponibili c’è anche il metodo Cofidis che, a tasso variabile, ti permette di dilazionare il pagamento nel numero di rate che preferisci. Per avere questa possibilità, ti basta selezionarlo al checkout.

PS5 disponibile su Amazon: il grande sogno diventa realtà

Il modello in questione è la Standard Edition con lettore disco dotata di SSD da 825GB e fornita, nella confezione, di un controller wireless DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo di ricarica USB-C. Come su tutte le PS5, trovi anche preinstallato il gioco Astro’s Playroom.

Grazie a PlayStation 5 puoi scoprire la potenza e le caratteristiche della console di ultima generazione di casa Sony: introvabile per un lungo periodo, la crisi di scorte è ormai alle spalle e puoi finalmente portarti a casa il sistema per videogiochi più desiderato al mondo.

Di fianco ad una grossa disponibilità di bundle con God of War Ragnarok, oggi su Amazon hai la possibilità di acquistarla anche in versione liscia e al suo prezzo ufficiale: 549 euro, nessuna sorpresa.

