PS5: sconto RECORD su Amazon, risparmi 90 euro

Sei pronto per entrare in un nuovo livello di esperienza videoludica? Allora non perdere l’incredibile offerta su Amazon: uno sconto RECORD di 90 euro sul bundle che include la PS5 Standard Edition e God of War Ragnarok.

Questo straordinario pacchetto è disponibile a soli 529 euro invece di 619,99 euro, e grazie alla spedizione Prime, potrai godere di una consegna immediata.

PS5 e God of War Ragnarok: il tuo biglietto di ingresso per la nuova generazione

La PlayStation 5 ti offre un’esperienza di gioco totalmente immersiva, con funzionalità avanzate che ti faranno vivere sensazioni uniche. Scopri il supporto per feedback tattile, che ti permetterà di sentire ogni movimento e ogni azione come mai prima d’ora.

I trigger adattivi ti garantiranno una risposta personalizzata in base alle situazioni di gioco, offrendoti una sensazione di realismo senza precedenti. Inoltre, la tecnologia Ray Tracing ti farà immergere in mondi virtuali in cui ogni raggio di luce viene simulato in modo individuale, creando effetti di ombre e riflessi ultra realistici sui giochi compatibili con la PS5.

Ma le sorprese non finiscono qui! Il bundle include anche il gioco God of War Ragnarok, un’avventura epica che ti trasporterà nell’universo dei miti nordici. Preparati ad affrontare sfide leggendarie, esplorare terre misteriose e scoprire una trama avvincente che ti terrà incollato allo schermo. God of War Ragnarok è l’ultimo capitolo di una delle saghe videoludiche più acclamate di tutti i tempi, offrendoti un’esperienza indimenticabile sulla tua PS5.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere la PlayStation 5 e God of War Ragnarok a un prezzo imbattibile. Vivi il divertimento senza limiti, la grafica spettacolare e le prestazioni straordinarie offerte da questa console di nuova generazione.

