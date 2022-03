PS5: questo nuovo gioco sfrutta al massimo il DualSense

Il lancio di Ghostwire Tokyo è sempre più vicino e Bethesda e Tango Gameworks ci mostrano un nuovo trailer dell'esclusiva console PS5 incentrato sullo sfruttamento del DualSense, l'innovativo controller della macchina giapponese.

Il filmato, disponibile di seguito, fa il punto sul modo in cui lo sviluppatore di The Evil Within ha pensato di trarre vantaggio dalle peculiarità del DualSense, come i trigger adattivi e il feedback aptico.

GhostWire Tokyo, come funziona il DualSense nella nuova esclusiva PS5

Possiamo vedere ad esempio come i griletti adattivi vengano utilizzati per sentire in prima persona le sensazioni donate dall'utilizzo delle armi e dei poteri del protagonista: sensazioni che vengono ulteriormente amplificate dal feedback aptico, con una vibrazione coinvolgente che si sente per tutto il corpo del DualSense, incluse le gocce di pioggia.

Un focus è stato dedicato anche all'altoparlante, per far sì che l'aspetto sonoro già arricchito dalla tecnologia Audio 3D sia ancora più coinvolgente per un'esperienza che farà della tensione e in maniera minore dell'horror i suoi punti di forza.

“Ghostwire Tokyo, l'ultimo action-adventure di Tango Gameworks, utilizza le capacità uniche dei sistemi PlayStation 5 per offrirti un'esperienza coinvolgente in una Tokyo meravigliosamente infestata. Scopri come queste funzionalità migliorano la tua caccia ai fantasmi come mai prima d'ora. Sei in attesa del 25 marzo? Non dimenticare di preparati per le tue avventure preordinando oggi il gioco“.

Recita così la tagline ufficiale pubblicata a corredo del video.

Ghostwire Tokyo sarà disponibile dal 25 marzo per PC e PlayStation 5, in esclusiva temporale per un anno. Successivamente il gioco arriverà presumibilmente anche su Xbox Series X/S trattandosi di una produzione Bethesda, acquisita da Microsoft a marzo dello scorso anno. Gli accordi di esclusiva con Sony vennero presi prima dell'operazione e hanno coinvolto anche Deathloop, distribuito lo scorso settembre in esclusiva temporale di 12 mesi per PS5. La casa di Redmond decise di tener fede agli accordi.