PS5 Pro in offerta flash su Amazon: ora è la console da prendere (anche in 5 rate)

Torna l’offerta Amazon dedicata alla PS5 Pro. La console di Sony, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 726 euro, con uno sconto netto rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La console è venduta e spedita da Amazon ed è disponibile per l’acquisto immediato tramite il box riportato qui di sotto.

PS5 Pro: un affare su Amazon

La PS5 Pro può essere la scelta giusta per tutti i videogiocatori alla ricerca di una console potente e in grado di tenere testa a molti PC da gaming, senza perdere tutti i vantaggi tipici delle console, in termini di immediatezza e semplicità dell’esperienza di gioco. Ideale anche per il gaming in 4K, la console di Sony, in questo momento, non ha rivali sul mercato e rappresenta un’opzione sempre più interessante, soprattutto considerando il calo di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la PS5 Pro con un prezzo scontato di 726 euro. La console è venduta direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per gli utenti abilitati agli acquisti a rate, inoltre, c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta in corso su Amazon è ora possibile premere sul box qui di sotto e aggiungere la console al carrello. La promozione in corso è valida per un breve periodo di tempo.