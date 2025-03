PS5 Pro è in offerta: a questo prezzo diventa un ottimo acquisto

La PS5 Pro rappresenta la versione top di gamma della famiglia di console di Sony e garantisce un netto salto di qualità in termini di prestazioni rispetto alla versione base. Il prezzo, però, è molto elevato (799 euro). Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto, è possibile ottenere uno sconto netto sull’acquisto. In questo modo, la console di Sony è disponibile al prezzo scontato di 688 euro. La PS5 Pro proposta in offerta ha Garanzia Italia e può essere acquistata anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

PS5 Pro: ora il prezzo è quello giusto

La PS5 Pro è la scelta giusta per tutti gli appassionati alla ricerca di una console di qualità, in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Disponibile solo in versione Digital, ma con possibilità di aggiungere il lettore di dischi, la console ha 2 TB di SSD e, quindi, può essere utilizzata facilmente per installare tutti i propri giochi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR25 è ora possibile acquistare la PS5 Pro con un prezzo scontato di 688 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 3 rate, scegliendo PayPal oppure Klarna per completare l’ordine. La console ha Garanzia Italia. L’offerta è disponibile di seguito. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.