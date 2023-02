PS5, NUOVE SCORTE disponibili adesso su Amazon

Arriva una nuova ondata di scorte su Amazon del bundle che include la PS5 Standard Edition con lettore disco e una copia digitale di God of War Ragnarok. Il prezzo è quello di listino: 619,99 euro con spedizione e consegna immediata. Un’occasione da non perdere per iniziare il weekend all’insegna del divertimento di ultima generazione.

PS5 nuovamente disponibile su Amazon: non farti scappare l’occasione

Il bundle PS5 + God of War Ragnarok include la console di nuova generazione di Sony in versione Standard con lettore disco, insieme a God of War Ragnarok, l’ultimo capitolo della celebre serie di giochi d’azione e avventura sviluppata da Sony Santa Monica Studio. Seguito della storia iniziata nel 2018, hai la possibilità di controllare Kratos, semidio Spartano, impegnato in una lotta senza fine contro esseri mitologici e divinità nordiche per proteggere suo figlio Atreus.

PlayStation 5 dal canto suo ti offre prestazioni eccezionali con una grafica ad alta definizione, un sistema audio di alta qualità e una vasta gamma di giochi esclusivi di alta qualità, tra cui Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West.

Sebbene le scorte siano notevolmente aumentate rispetto al passato non aspettare troppo prima di portarti a casa il bundle. La richiesta è ancora altissima e finirà in fretta: aggiungilo al carrello, completa l’ordine e preparati ad entrare nella nuova generazione di videogiochi dalla porta principale.

