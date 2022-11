PS5 non si trova? Xbox Series X è disponibile IN OFFERTA su Amazon

Con il Natale che si avvicina, sale la voglia di regalarsi una nuova console per videogiochi sotto l’albero. Il grande desiderio di molti appassionati è quello di portarsi a casa l’introvabile PlayStation 5, ma occhio a non sottovalutare Xbox Series X: la console Microsoft non solo è disponibile su Amazon, ma persino con un piccolo sconto.

Proprio per questa ragione non sappiamo per quanto durerà e di approfittarne il prima possibile. Inoltre, se inserisci una carta di credito come metodo di pagamento, puoi pagarla in cinque comode rate mensili da 95,98€.

Xbox Series X: il regalo di Natale che non ti aspetti?

Xbox Series X è la console ammiraglia della line-up di ultima generazione di Microsoft, formata anche dalla piccola ed economica Xbox Series S. Dotata di SSD da 1TB e 12 Teraflop di potenza, è la macchina più potente sul mercato, che ti permette di godere di quattro generazioni di giochi Xbox al loro meglio assoluto.

Imprescindibile, insieme alla console, è un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate che ti permette di accedere a centinaia di giochi per PC, console e dispositivi mobile, tra cui il recente Return to Monkey Island, il nuovo A Plague Tale, Football Manager 2023 e presto anche Battlefield 2042.

Approfitta dunque di questa possibilità di acquistare Xbox Series X, persino con un piccolo sconto. Può essere il tuo regalo di Natale molto in anticipo, ma sicuramente di valore.

