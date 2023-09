PS5 in sconto al miglior prezzo del web con questa OFFERTA FLASH

È arrivato il momento di acquistare la PlayStation 5. La console di Sony, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 440 euro. Per accedere a quest’ottima promozione, riservata alla versione con disco, è sufficiente sfruttare questa nuova offerta eBay e aggiungere poi al carrello il codice sconto SETTEMBRE2023. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

PS5 in offerta: a questo prezzo è un best buy

La PlayStation 5 è, sempre di più, la console del momento. Grazie a un prezzo contenuto e a un catalogo giochi in costante crescita, la console di Sony è un acquisto consigliato per tutti i videogiocatori. La versione con disco, inoltre, è decisamente la più comoda e vantaggiosa e, in questo momento, è la console da prendere.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la PS5, nella variante con disco, al prezzo scontato di 440 euro. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto e completare l’acquisto della console, aggiungendo al carrello il codice sconto SETTEMBRE2023.

Lo sconto è utilizzabile fino al prossimo 28 di settembre. In più, scegliendo di pagare con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi, andando così a dilazionare ulteriormente la spesa per la console.

Si tratta di una promozione a tempo limitato che rappresenta, in questo momento, l’offerta più conveniente per acquistare la PS5 con disco. Per accedere subito allo sconto è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.