PS5 in offerta: hai letto bene, solo su eBay (-40€)

Solo fino a qualche mese fa il problema era riuscire a trovare una PlayStation 5. E poi bisognava trovarla senza cadere nella trappola dei bagarini, che hanno applicato sovrapprezzi assurdi per sfruttare una situazione complicata.

Bene, siamo felici di segnalarti oggi che su eBay puoi comprare la PS5 Standard Edition con God of War Ragnarok con uno sconto di 40 euro sul prezzo ufficiale. Proprio così, non solo il punto di riferimento è il prezzo di listino, ma questo è addirittura ribassato con un piccolo ma importante sconto.

PS5 in sconto: l’affare CLAMOROSO è su eBay

Teniamo a precisare prima di tutto che si tratta di un venditore assolutamente affidabile, forse il primo su eBay del resto ad applicare subito il prezzo ufficiale di PlayStation 5 senza lasciarsi tentare da un facile sovrapprezzo.

Al di là degli elogi, le recensioni e i feedback positivi parlano a suo favore e puoi stare sicuro che, una volta completato l’acquisto, riceverai a casa la tua PS5 pagandola al prezzo incredibile che ti abbiamo accennato.

Non dimenticare del resto che sei protetto anche dalla garanzia cliente eBay che ti permette di essere interamente rimborsato in caso di problemi e imprevisti. Insomma, sei in una botte di ferro.

Dunque, per portarti a casa la PS5 Standard Edition con lettore disco, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione, il cavo di ricarica USB-C e God of War Ragnarok devi sborsare su eBay soltanto 579 euro. Il prezzo di listino ufficiale è di 619,99 euro, per darti una dimensione della convenienza di questa offerta. Con spedizione gratuita, la riceverai in pochi giorni.

