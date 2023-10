PS5: il bundle con Spider-Man 2 è in OFFERTA su eBay (-15%)

Il lancio di Spider-Man 2 è sempre più vicino e può essere l’occasione perfetta per entrare nella nuova generazione di console. Il bundle che include il nuovo gioco e la PS5 in edizione limitata e a tema è disponibile su eBay in sconto a 579,90 euro invece di 649,90. Tutto merito del codice “PASSIONI23” da inserire prima del pagamento.

Bundle PS5 Spider-Man 2 in offerta

Il Bundle Limited di PlayStation 5 – Marvel’s Spider-Man 2 è un vero tesoro per i fan di Spider-Man. Include:

Una console PS5 con una cover Limited Edition ispirata al Simbionte.

Un controller DualSense wireless Limited Edition.

Un codice per una copia digitale del gioco Marvel’s Spider-Man 2 .

. Incentivi pre-ordine per rendere il tuo gioco ancora più avvincente.

Con questo bundle, otterrai tutto il necessario per iniziare a giocare con stile sulla tua PS5. La console è dotata di un design unico che cattura l’essenza del Simbionte, rendendo la tua esperienza di gioco ancora più speciale.

Non dovrai aspettare a lungo per immergerti nel mondo di Spider-Man. Il gioco sarà disponibile il 20 ottobre 2023, e con il codice incluso nel bundle, sarai pronto a lanciarti nelle avventure di Spider-Man appena sarà disponibile.

Per ottenere il 15% di sconto su questo eccezionale bundle, tutto ciò che devi fare è applicare il codice promozionale PASSIONI23 al momento del pagamento su eBay. Questo significa che potrai portare a casa il bundle a soli 579,90 euro invece dei 649,90 originali. Un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.