PS5 disponibile SENZA BUNDLE sul sito di Unieuro: pronta consegna

Sappiamo bene come trovare PS5 sia diventato estremamente facile, specie se parliamo del bundle con God of War Ragnarok. Discorso diverso per la versione “liscia”, ovvero senza bundle, ma adesso arriva l’occasione.

Sul sito di Unieuro puoi acquistare infatti la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco al suo prezzo ufficiale di listino: 549,90 euro. La PS5 è disponibile in magazzino, hai la spedizione immediata e la possibilità di pagare in 3 comode rate.

PS5 Standard senza bundle disponibile su Unieuro: che occasione!

Stiamo parlando dell’ultimissima versione di PlayStation 5: lo chassis C che identifica l’ultima revisione interna della console che assicura una migliore dissipazione del calore e una scatola ancora più compatta.

Per il resto, nessuna sorpresa, al suo interno troverai la PS5 con lettore disco e SSD da 825GB, il controller wireless DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo USB-C.

Il prezzo è, come detto, quello ufficiale: 549,90 euro con spedizione e consegna immediata, possibilità di pagare a rate senza busta paga e nessun sovrapprezzo. Non aspettare perché queste unità vanno rapidamente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.