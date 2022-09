PS5: disponibile il nuovo aggiornamento, che cosa cambia?

Con un post pubblicato sul blog ufficiale, Sony ha confermato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per il software di sistema di PS5.

L’update, che è adesso disponibile per tutti, introduce alcune delle funzionalità più richieste dagli appassionati, come la possibilità di utilizzare un’uscita video HDMI a 1440p, gli elenchi di giochi e l’opzione per richiedere una sessione di “Condividi Schermo” a un membro del party.

PS5: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

Oltre a questo, è stata migliorata la possibilità di visualizzare facilmente i profili dei nuovi amici a cui si aggiunge la ricezione di una notifica pensata per partecipare rapidamente al gioco di un amico dalla chat del party.

Ci sono anche novità tecniche: adesso si può confrontare l’audio 3D e l’audio stereo sullo stesso schermo in modo da avere subito un riscontro sulla tecnologia che è meglio utilizzare con l’hardware a tua disposizione. È stato semplificato anche l’accesso alle “Attività in corso” dagli hub dei giochi.

In futuro, Sony prevede di aggiungere nuove funzionalità all’applicazione PS App presente su iOS e Android: tra queste potremo avviare una sessione di PS Remote Play direttamente dallo smartphone in modo da giocare direttamente dal dispositivo e richiedere ad un membro del party che gioca su PS5 di condividere il suo schermo.

