PS5 sarà disponibile più facilmente? Cosa dice Sony

È ancora presto per parlare di una prima normalità per quanto riguarda PS5, dato che di fatto non è mai stata regolarmente disponibile da quando è stata lanciata nel novembre 2020. I segnali che giungono da Sony dopo aver presentato i risultati finanziari dello scorso anno fiscale lasciano tuttavia ben sperare.

Il dato interessante che arriva dalla conferenza per gli investitori tenuta dalla compagnia giapponese riguarda infatti le previsioni per i prossimi mesi, in cui Sony stima di incrementare le unità di PlayStation 5 vendute. Qualcosa che può avvenire soltanto in un modo: aumentare la disponibilità.

PS5 più facilmente disponibile nel 2022? Facciamo chiarezza

Come scrive su Twitter il Dr. Serkan Toto, CEO di Kantan Games, società specializzata nell’analisi economico finanziaria dell’industria videoludica, Sony prevede un aumento delle vendite di PS5 nel corso del prossimo anno fiscale.

Questo significa, secondo il parere dell’esperto, che è lecito attendersi una maggiore disponibilità di console nel corso dell’anno, specialmente nell’ultimo quarto.

Una speranza lecita, ma che non deve trarre in inganno: è molto difficile aspettarsi una PS5 facilmente disponibile nel corso dei prossimi mesi. È naturale che Sony preveda di venderne di più perché la fine dell’anno è il periodo in cui si concentra il maggior numero di vendite, tra Black Friday e festività natalizie.

Lasciarsi trovare impreparati potrebbe essere un danno non da poco per le vendite della console, quindi è lecito presumere che tutti gli sforzi per incrementare le scorte di PS5 saranno indirizzati in quel senso. In ogni caso, sembra che per i prossimi mesi si potrà contare su una maggior fortuna.