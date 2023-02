PS5 disponibile ADESSO su eBay al PREZZO DI LISTINO

Arriva la grande occasione su eBay che aspettavamo da mesi. PS5 Standard Edition nel bundle con God of War Ragnarok è disponibile adesso al suo prezzo di listino ufficiale: 619 euro, con spedizione gratis e garantita in pochi giorni.

Per qualsiasi evenienza sei coperto anche dalla garanzia cliente eBay che ti assicura il rimborso integrale entro 30 giorni dalla data di acquisto. Parliamo comunque di un venditore molto affidabile che vanta ottimi feedback positivi.

PS5 disponibile adesso al prezzo giusto: non fartela scappare

La PS5 è stata spesso disponibile su eBay in questi mesi, ma è la prima volta forse che lo fa al prezzo giusto. Il popolare sito di aste online era diventato infatti terreno fertile per proporre l’introvabile PlayStation 5 a prezzi esagerati: in molti per disperazione o desiderio decidevano di accettare di pagare qualcosa di più pur di averlo.

Adesso che Sony sembra aver risolto definitivamente il problema delle scorte la festa è finita anche su eBay e PS5 si può acquistare al suo prezzo originale. In questo caso è di 619 euro perché parliamo del diffusissimo bundle che include anche una copia di God of War Ragnarok insieme alla Standard Edition con lettore disco.

Non perdere dunque l’occasione: aggiungi PS5 adesso al carrello e completa l’ordine prima che finisca. La quantità è limitata: nel giro di 24 ore ne sono state vendute parecchie e stanno per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.