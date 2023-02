PS5 disponibile ADESSO su Amazon: senza bundle e con prezzo ufficiale

Dopo veramente tanto tempo, la PS5 Standard Edition è tornata disponibile su Amazon per l’acquisto immediato. Questa volta si tratta della versione senza bundle venduta al suo prezzo ufficiale di 549 euro.

Aggiornamento – La console sembra essere terminata. Ti invitiamo comunque di tenere d’occhio la pagina per eventuali nuovi drop.

Non perdere altro tempo: aggiungila al carrello e completa l’ordine. Al momento la data di consegna indicata può sembrarti lunga, ma con l’arrivo delle scorte ti sarà recapitata a casa molto prima di quanto segnalato.

PS5 disponibile ora su Amazon: zero sorprese

È una grandissima occasione perché i precedenti drop di PS5 su Amazon erano tutti relativi al bundle con FIFA 23 o God of War Ragnarok.

Questa volta si tratta dell’edizione standard con lettore disco blu-ray, controller wireless DualSense, cavo HDMI, cavo di alimentazione e cavo USB-C per la ricarica del pad. Introvabile per più di due anni, ormai per PlayStation 5 la situazione sembra essere arrivata alla normalità ma ti consigliamo comunque di non attendere troppo.

Quindi, aggiungi la PS5 al carrello, effettua il pagamento e aspetta la consegna a casa che avverrà molto prima del previsto.

