PS5 disponibile ADESSO su Amazon: il sogno si avvera

Finalmente l’occasione è arrivata proprio alle porte di Natale. La PlayStation 5 (PS5) è adesso disponibile per l’acquisto su Amazon. C’è poco da aggiungere, apri la pagina ufficiale, aggiungila al carrello e completa l’ordine perché se riuscirà a durare più di 10 minuti sarà davvero tanto.

Grazie alla spedizione Prime inclusa nel prezzo potrai avere la tua console tra qualche giorno, non subito, ma sarà tua. Quel che conta è che potrai avere finalmente la console di ultima generazione, senza sovrapprezzo, senza sorprese. PS5 è pronta per essere tua.

PS5 disponibile su Amazon: acquista adesso la console più desiderata

La console in vendita su Amazon è l’edizione standard con lettore disco blu-ray e che include nella confezione la PS5, un controller DualSense, un cavo HDMI e un cavo di alimentazione.

Grazie a PlayStation 5 puoi scoprire un’esperienza di gioco tutta nuova, lasciandoti stupire dalla grafica incredibile e dalle nuove funzionalità, come un SSD da 825GB che garantisce caricamenti rapidi in ogni gioco e un coinvolgimento mai provato prima grazie a tecnologie come feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D.

Compatibile con TV e Display fino a 8K, PS5 è ancora introvabile a due anni dal lancio e adesso quel sogno può finalmente concretizzarli. Acquistala adesso su Amazon, non c’è davvero altro da aggiungere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.