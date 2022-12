PS5 disponibile adesso: sta andando a ruba, affrettati prima che finisca

Inutile dire come questo Natale la PS5 sarà ancora più ricercata che mai. Presso i maggiori rivenditori non ve ne è ancora traccia e i pochi fortunati devono sperare in bundle con un leggero sovrapprezzo. Se sei disposto quindi a spendere un po’ di più pur di averla, sappi che la console è disponibile adesso su eBay.

Parliamo degli ultimi pezzi disponibili, quindi ti conviene assolutamente affrettarti: hai la spedizione celere e consegna prevista in una settimana, comunque in tempo per fare un grandissimo regalo di Natale. A te stesso o a qualcun altro.

PS5 disponibile ora per l’acquisto: ultimi pezzi

La versione in questione è la PS5 Standard Edition con lettore disco Blu-Ray e confezione “liscia”, ovvero senza giochi o accessori aggiuntivi al suo interno. Troverai infatti la tradizionale dotazione che comprende console, controller DualSense, cavo HDMI e cavo di alimentazione.

Non preoccuparti perché il venditore è super affidabile trattandosi di “megastore-italy“, che vanta oltre 209.000 feedback positivi. Ricorda del resto che su eBay sei protetto dalla garanzia cliente che ti assicura 30 giorni per il rimborso completo in caso di problemi con spese di spedizione a carico del venditore.

Non ci rimane altro che augurarti buona fortuna e sperare che tu faccia in tempo per comprare PS5 per Natale. La trovi adesso disponibile su eBay con un leggero sovrapprezzo: quanto sei disposto a spingerti pur di averla?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.