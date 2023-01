PS5 disponibile ADESSO da Mediaworld: comprala subito online (agg.)

Sul sito di Mediaworld è tornata la possibilità di acquistare la PS5. Collegandoti adesso alla pagina ufficiale puoi acquistare la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco al suo prezzo originale: 549 euro, senza bundle e senza sorprese. La consegna è prevista e garantita nei prossimi giorni con corriere espresso.

AGGIORNAMENTO – Come prevedibile, la console è terminata in fretta. Ti suggeriamo comunque di tenere d’occhio la pagina ufficiale per eventuali nuovi drop in giornata.

PS5 disponibile da Mediaworld: è il tuo grande giorno

Parliamo della versione “liscia” che non include giochi o accessori aggiuntivi. Questo significa che puoi acquistarla subito al suo prezzo originale senza temere sovrapprezzi dati da bundle a volte poco graditi.

PlayStation 5 è l’introvabile console di ultima generazione di casa Sony dotata di disco SSD da 825GB, prestazioni ad altissima velocità, supporto all’uscita 8K e molto altro ancora. Nella confezione, oltre alla console, troverai anche l’innovativo controller DualSense con il cavo HDMI 2.1 e il cavo di alimentazione.

Il prezzo, lo ripetiamo, è di 549 euro: è quello ufficiale dato dal recente sovrapprezzo. La consegna è gratuita e avverrà con corriere espresso nei prossimi giorni. Che altro dire? Affrettati prima che vada a ruba.

