PS5 disponibile ADESSO su Amazon: pochi pezzi, affrettati!

Se sei fra i tanti che stanno cercando di acquistare ancora una PS5, sappi che è da poco tornata disponibile su Amazon. Non sappiamo per quanto durerà, quindi ti consigliamo di aggiungerla subito al carrello e procedere con l’acquisto prima che finisca.

AGGIORNAMENTO ore 10:45 – Le PS5 sono andate rapidamente a ruba. Ti consigliamo di tenere comunque d’occhio la pagina per la giornata, in caso di nuovi improvvisi drop.

La console è venduta e spedita direttamente da Amazon e, con Prime, sarà a casa tua nel giro di appena 24 ore. Sarebbe un fantastico regalo di inizio estate 2022.

PS5 disponibile su Amazon: la grande chance per portarsi a casa la console next-gen di Sony

PlayStation 5 è l’ultima console per videogiochi di Sony, lanciata a novembre 2020 ma che da allora non è mai stata facilmente reperibile. Una situazione che potrebbe perdurare per tutto il 2022 e risolversi forse soltanto per il prossimo anno.

Capisci bene quindi che se riuscissi ad acquistarla sarebbe praticamente un gran colpo: oggi avere una PS5 è quasi un lusso invidiabile per molti appassionati di videogiochi, dato che per comprarla bisogna contare sugli sporadici drop di catene come Amazon, GameStop, Mediaworld e molte altre.

Ricordati che i membri Amazon Prime hanno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 30 giugno 2022, quindi se sei abbonato potresti ricevere un ulteriore vantaggio anche in termini di disponibilità improvvise. Venduta senza bundle a 499,99€, puoi anche scegliere di pagare con comode rate scegliendo il metodo di pagamento Cofidis al check-out.

