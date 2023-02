PS5 da non credere: ora è addirittura IN OFFERTA

Strano ma vero. La PS5 è disponibile ed è anche in offerta rispetto al prezzo ufficiale. Non stiamo scherzando ma è lo sconto che puoi trovare oggi su eBay sul bundle che include God of War Ragnarok: acquistando una delle poche unità rimaste puoi portartela a casa a 609 euro.

Il risparmio rispetto al prezzo di listino non è tantissimo, “solo” 10 euro, ma è uno sconto che potremmo definire simbolico e quasi incredibile. Potrai dire ai tuoi amici non solo che hai acquistato la PlayStation 5, ma lo hai fatto addirittura sfruttando un’offerta.

PS5 e God of War Ragnarok: il bundle in offerta su eBay

Il bundle lo conosciamo ormai tutto, dato che è quello che di fatto ha messo fine alla crisi di scorte di PS5. Parliamo di una confezione che include la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco blu-ray, il cavo HDMI, il controller wireless DualSense, il cavo di alimentazione, il cavo USB-C e una copia di God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok è uno spettacolare action/adventure sviluppato da Santa Monica Studio. È il sequel di God of War (2018) e segue le avventure di Kratos e suo figlio Atreus mentre affrontano le forze del Ragnarok, l’apocalisse norrena.

Il gioco ti permette di affrontare combattimenti intensi, elementi di esplorazione e di vivere una trama coinvolgente basata sulla mitologia norrena con una grafica di ultima generazione.

Non farti scappare l’occasione di acquistare la PS5 in offerta: solo 609 euro, con spedizione inclusa nel prezzo, consegna veloce, acquisto protetto da eBay e venditore affidabile. Serve altro?

