È in arrivo un nuovo restock di PS5 sil sito MediaWorld, l'e-commerce ha comunicato le prossime date per tentare l'acquisto dell'ambita console next-gen. Il 20 settembre torna in vendita la Standard Edition, mentre il 21 settembre sarà il turno di PS5 Digital Edition, in entrambi i casi la disponibilità è prevista a partire dalle ore 15:00.

La nota catena di tecnologia consiglia di registrarsi al sito in anticipo, inserendo un metodo di pagamento valido, come una carta di credito o un account PayPal. Farlo in anticipo permetterà agli utenti di procedere al pagamento dell'ordine con maggior rapidità, assicurandosi l'acquisto di una delle poche PlayStation 5 disponibili.

PlayStation 5 è disponibile in 2 diverse versioni: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. Quest'ultima è perfetta per chi intende affidarsi esclusivamente alla vandita di giochi in digitale, risparmiando ben 100€ sull'acquisto della console, mentre la PS5 Standard Edition è dotata di lettore ottico e consente di inserire i dischi, chi preferisce acquistare i titoli in copia fisica dovra dotarsi di questa versione.

Vi auguriamo buona fortuna per l'acquisto di PlayStation 5 sul sito MediaWorld, intanto vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames