PS5 con lettore disco: OCCASIONE D'ORO su eBay, la paghi solo 499€

Sei un appassionato di videogiochi e vuoi finalmente entrare nel mondo della nuova generazione di console, allora è arrivata la giusta occasione per te.

Non puoi assolutamente perderti infatti questa offerta incredibile su eBay: la PS5 Standard Edition, il modello con lettore disco, a soli 499 euro, con 50 euro di sconto sul prezzo ufficiale.

PS5 con lettore disco in offerta: cosa devi sapere

La PS5 Standard Edition è la console potente e avanzata di Sony, che ti offre un’esperienza di gioco senza precedenti. Ecco le sue principali caratteristiche:

Processore AMD Ryzen Zen 2 a 8 core e 3,5 GHz che garantisce una velocità e una fluidità eccezionali

a 8 core e 3,5 GHz che garantisce una velocità e una fluidità eccezionali Scheda grafica AMD Radeon RDNA 2 con 10,28 teraflop che supporta il ray tracing e il 4K a 120 fps

con 10,28 teraflop che supporta il ray tracing e il 4K a 120 fps SSD da 825 GB che riduce i tempi di caricamento e aumenta la capacità di archiviazione

che riduce i tempi di caricamento e aumenta la capacità di archiviazione Lettore Blu-ray Ultra HD che ti permette di riprodurre i tuoi dischi fisici e di goderti i contenuti in alta definizione

che ti permette di riprodurre i tuoi dischi fisici e di goderti i contenuti in alta definizione Controller DualSense che offre un feedback aptico e dei grilletti adattivi per un’immersione totale nel gioco

che offre un feedback aptico e dei grilletti adattivi per un’immersione totale nel gioco Audio 3D che crea un suono spaziale avvolgente e realistico

che crea un suono spaziale avvolgente e realistico Compatibilità con la quasi totalità dei giochi per PS4, con il visore PlayStation VR e con il nuovo visore PlayStation VR 2

Non perdere allora questa incredibile possibilità di acquistare la PS5 Standard Edition ad un prezzo clamoroso. Se pensi che fino a poco tempo fa era introvabile viene difficile da crederci. E non preoccuparti: perché il venditore ha il 99% dei feedback positivi e assicura la spedizione gratuita. Per qualsiasi cosa sei comunque protetto dalla garanzia cliente eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.