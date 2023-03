PS5 con God of War torna su Amazon con sconto e pagamento a rate

Dopo un breve periodo di assenza, Amazon ha rimesso a disposizione il bundle che include la PS5 Standard Edition con una copia digitale di God of War Ragnarok. Il prezzo è leggermente scontato rispetto a quello di listino: 614,88€ con consegna prevista in pochi giorni.

In più, selezionando il metodo di pagamento Cofidis al momento del checkout hai la possibilità di pagare la console in comode rate. Il tasso è variabile a seconda del numero di rate che sceglierai.

PS5 con God of War: ritorna disponibile il bundle più diffuso

La confezione include dunque la PS5 Standard Edition con lettore disco, un controller wireless DualSense, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione, il cavo USB-C per la ricarica e una copia digitale di God of War Ragnarok.

Con PlayStation 5 puoi scoprire un’esperienza di gioco più profonda con innovazioni come il feedback tattile, i trigger adattivi e la tecnologia audio 3D. E con il Ray Tracing puoi immergerti in modo con un livello di realismo senza precedenti, in cui ogni raggio di luce è simulato individualmente con effetti di ombre e riflessi ultra realistici.

Terminata la crisi di scorte che è durata per ben due anni, ora hai la possibilità di acquistare la PlayStation 5 con God of War Ragnarok direttamente su Amazon e con un piccolo sconto. Non fattela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.