PS5 con God of War Ragnarok: ora DISPONIBILE e a PREZZO SCONTATO

Il momento di acquistare la PlayStation 5 è arrivato: con questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile portarsi a casa il bundle composto dalla console e da God of War Ragnarok che viene proposto al prezzo scontato di 619,90 euro con possibilità, grazie al pagamento con PayPal, di acquisto in 3 rate mensili senza interessi. L’offerta è a tempo limitato. Le poche unità disponibili, infatti, si esauriranno a breve. Per accedere alla promozione e non farsi sfuggire quest’imperdibile bundle è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

PS5 e God of War Ragnarok: il bundle è disponibile e in offerta

La promozione è da non perdere. Il bundle composto da PS5 e God of War Ragnarok, infatti, può finalmente essere acquistato, con consegna rapida ed anche con un prezzo scontato. Dopo le tante difficoltà registrate nei mesi scorsi per acquistare una PS5, oggi è possibile accedere alla console di Sony con condizioni agevolate. Le unità disponibili restano poche e, quindi, è necessario agire subito e completare l’acquisto nel minor tempo possibile.

Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare il bundle con PlayStation 5 e God of War Ragnarok al prezzo scontato di 619,90 euro. L’offerta in questione consente anche l’acquisto in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. A proporre il bundle è un venditore molto affidabile (eshopping.srl) con il 99,2% dei feedback positivi.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.