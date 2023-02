PS5 con God of War disponibile su Amazon al PREZZO UFFICIALE (agg.)

Nessuna sorpresa, anzi, hai la possibilità di acquistare subito il bundle che include PS5 Standard Edition e God of War Ragnarok su Amazon al suo prezzo ufficiale di 619,99 euro. Venduta e spedita direttamente da Amazon, sarà a casa tua nel giro di pochi giorni.

Aggiornamento – Lo stesso bundle è disponibile anche su eBay ad un super prezzo: 599 euro se inserisci il codice “CASA23” al momento del pagamento. Qui devi davvero affrettarti, ne sono rimaste pochissime.

PS5, la crisi è finita: nuovamente disponibile

L’ennesima disponibilità di PlayStation 5 ci dice che quanto ci aveva promesso Sony si è rivelato vero. Adesso acquistare la console è diventato molto più semplice, ma non per questo non continua ad andare a ruba. Per questo ti consigliamo comunque di approfittarne il prima possibile.

Ricordiamo velocemente i contenuti del bundle:

PlayStation 5 Standard Edition con Lettore Disco

con Lettore Disco Controller Wireless DualSense

Cavo HDMI

Cavo di alimentazione

Cavo USB-C

God of War Ragnarok in digitale

in digitale Astroroom preinstallato

Il prezzo come detto è quello ufficiale, senza sorprese di sorta o eventuali sovrapprezzi come è purtroppo accaduto negli ultimi due anni: 619,99 euro con consegna rapida gestita direttamente da Amazon. Meglio di così? Fai presto, però.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.