PS5 con EA Sports FC 24 praticamente GRATIS: il bundle in offerta su eBay

Grandissima opportunità su eBay: puoi acquistare a prezzo scontatissima un bundle che include la PlayStation 5 Standard Edition e una copia di EA Sports FC 24, il nuovo gioco di calcio che sarebbe non altro che FIFA 24, solo con un nome differente da quest’anno. Il prezzo in offerta è di 539 euro invece di 599, grazie al codice “SETTEMBRE2023” da applicare al momento del pagamento. In pratica, EA Sports FC 24 è come se ti venisse gratis.

Bundle PS5 con EA Sports FC 24: offerta da non perdere

La PS5 è la console di generazione di Sony, dotata di un’unità disco da 825GB. Con grafica avanzata, tempi di caricamento rapidi e una vasta libreria di giochi, è l’ideale per tutti i videogiocatori. Questa confezione include la console con la spina italiana, la provenienza italiana e la confezione italiana, garantendo la massima compatibilità e facilità d’uso.

Questo bundle include anche una copia del gioco EA Sports FC 24, perfetto per gli amanti del calcio virtuale. Potrai immergerti nel mondo del calcio con una grafica mozzafiato e una modalità carriera coinvolgente. Prendi il controllo della tua squadra preferita e porta i tuoi giocatori alla vittoria in questo coinvolgente simulatore di calcio.

L’offerta è davvero vantaggiosa. Grazie al codice sconto “SETTEMBRE2023”, puoi acquistare questo bundle straordinario a soli 539,10 euro invece di 599 euro. Si tratta di un risparmio significativo che ti permetterà di avere la PS5 e un fantastico gioco a un prezzo accessibile.

Con questo acquisto, riceverai una garanzia di 2 anni da Sony con scontrino fiscale, garantendoti tranquillità e supporto nel caso dovessero sorgere problemi. Tieni presente che le spedizioni inizieranno il 29 settembre 2023, la data ufficiale di uscita del gioco EA Sports FC 24. Non preoccuparti della data stimata indicata su eBay; la consegna avverrà in 24/48 ore lavorative a partire dalla data di uscita del gioco.

Questa offerta è un’opportunità unica per mettere le mani sulla PS5 e goderti uno dei giochi di calcio più attesi dell’anno. Assicurati di utilizzare il codice sconto “SETTEMBRE2023” al momento dell’acquisto su eBay per ottenere il prezzo scontato. Non perdere l’occasione di vivere l’emozione del calcio virtuale sulla console di nuova generazione di Sony.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.