PS5, come comprarla: adesso finalmente PUOI farlo

Siamo ad inizio 2023 e la PlayStation 5 è ancora introvabile. Tuttavia, Sony promette che la crisi è finalmente finita: molto presto sarà possibile trovare PS5 facilmente, in un modo quasi che non ci sembrerà vero. Noi adesso te ne suggeriamo uno per rendere più corta l’attesa.

Vodafone ha rinnovato la sua offerta che ti permette di ricevere una PlayStation 5 Digital Edition con God of War Ragnarok e 70 euro di ricariche PSN in abbinamento a una offerta Internet a Casa + Mobile per navigare e chiamare anche fuori casa. Di seguito ti spieghiamo in cosa consiste e come approfittarne.

Come comprare PS5 con Vodafone: l’offerta da non perdere

L’offerta che ti permette di realizzare il sogno e ricevere la tua PS5 si chiama Family Plan. Ha un costo di 34,90 euro al mese compreso il fee di attivazione di 5€ al mese per 24 mesi. Incluso nel prezzo avrai una connessione linea fissa con fibra alla massima velocità, chiamate da telefono fisso, router con WiFi optimizer, Sim Mobile 5G e traffico dati illimitato.

A tutto questo, a 24,99 euro al mese per 24 mesi, potrai aggiungere il desiderato bundle che comprende una PlayStation 5 Digital Edition, una copia di God of War Ragnarok e due ricariche PSN da 35 euro ciascuna. La console ti verrà consegnata direttamente all’indirizzo che comunicherai all’operatore che ti aiuterà in fase di acquisto.

L’intero importo, come hai visto, è rateizzato in 24 mesi e potrai scegliere se addebitare le rate su carta di credito. Considerato che la crisi di scorte sta ormai giungendo alla conclusione, non dovrai attendere molto prima di avere la tua PS5.

Non ti rimane dunque che approfittarne perché avrai non solo un piano internet completo di offerta casalinga e mobile, ma persino quella che finora è l’introvabile PlayStation 5. Per tutti i dettagli, consulta la pagina ufficiale.

