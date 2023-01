PS5 a rate da Unieuro: puoi comprarla ADESSO online

Unieuro ha attivato nuovamente la possibilità di acquistare il “suo” bundle che include PlayStation 5 (PS5) Standard con lettore disco con God of War Ragnarok a cui si aggiungono altri due fantastici videogiochi: Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Il prezzo è quello ufficiale, almeno secondo il valore di ogni singolo articolo, e senza sorprese: 699 euro. Disponibilità immediata, spedizione gratuita con corriere espresso e possibilità di pagarla in 3 comode rate tramite PayPal o Klarna.

PS5 disponibile adesso sul sito di Unieuro: pagala anche a rate

Questa offerta non avrebbe certo bisogno di presentazioni e ci auguriamo che sei già corso sul sito ad effettuare il tuo acquisto per una PS5 che sta diventando via via sempre più disponibile. Del resto, ti porti a casa non solo l’ambitissima console, ma anche tre giochi di primo livello del calibro di God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Non c’è forse il modo migliore per iniziare a giocare con la tua PS5.

Tutto quello che devi fare dunque è aggiungere il bundle al carrello e completare l’acquisto. Decidi come pagare, anche a rate, e poi aspetta solo il corriere espresso che arriverà a casa tua nel giro di 48/72 ore pronto a consegnarti il tuo fantastico regalo. PS5 può essere finalmente tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.