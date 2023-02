PS5 a prezzo di listino senza sorprese: ORA su eBay

La settimana inizia con una nuova disponibilità di PS5 Standard Edition nel bundle che include God of War Ragnarok su eBay. Oggi puoi portarti a casa la nuova console di casa Sony al prezzo di listino ufficiale di questo bundle: 619,99 euro con spese di consegna incluse e spedizione rapida.

Il venditore vanta diversi feedback positivi e nel giro di questi giorni è riuscito a piazzare più di un centinaio di PS5 con acquisti certificati da parte dei clienti. Vai quindi sul sicuro anche perché, in caso di imprevisti, sei protetto dalla garanzia cliente eBay.

PS5 disponibile su eBay: hai una nuova occasione

Il bundle in questione è, come detto, quello che include la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco nell’ultima versione aggiornata con la relativa revisione interna, un controller wireless DualSense, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione, il cavo USB-C per la ricarica del pad e soprattutto una copia digitale di God of War Ragnarok da riscattare nel PlayStation Store.

La consegna è garantita con corriere espresso in 48 ore dall’acquisto o, al massimo, in 72 ore. In ogni caso non dovrai aspettare troppo: una volta completato il pagamento si tratterà davvero di questione di pochi giorni prima di poter mettere le mani sull’ambita console.

Il dettaglio importante è che puoi acquistarla senza sovrapprezzo come è invece successo su eBay negli ultimi due anni. La situazione per PS5 va sempre di più verso la normalità e se non puoi più aspettare questa è l’occasione giusta per portartela a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.