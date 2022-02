PS4 e PS5: multiplayer gratis per il weekend di San Valentino

Sony ha annunciato una speciale iniziativa dedicata all'imminente weekend di San Valentino. Questo fine settimana, infatti, i giocatori PS4 e PS5 potranno giocare in multiplayer ai loro titoli preferiti senza la necessità di avere un abbonamento a PlayStation Plus. Il weekend gratuito partirà sabato 12 febbraio e durerà fino a lunedì 14 febbraio incluso.

PS4 e PS5: PS Plus gratis per il weekend, cosa significa?

Durante il periodo preso in considerazione potrete dunque sfidare i vostri amici online anche se non possedete ancora un abbonamento PlayStation Plus. Si tratta di una iniziativa ricorrente per Sony, in questo caso impreziosito dalla coincidenza con la festività degli innamorati, che cadrà lunedì prossimo. Quindi, se non avete rinnovato la vostra sottoscrizione, prima di farlo potreste aspettare questo fine settimana e godervi tre giornate del tutto gratuite.

Al termine del periodo che, come detto, coinciderà con la giornata di San Valentino, per continuare a giocare online dovrete giocoforza fare l'abbonamento a PlayStation Plus che, oltre a questo, vi permette di accedere anche a dei giochi gratis mensili e a sconti esclusivi.

Il PlayStation Plus non è comunque richiesto per giocare ai titoli free-to-play come Apex Legends e Fortnite, cui accesso resta gratuito anche senza l'abbonamento al servizio.