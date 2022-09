Prova Sky Q: TUTTO SKY e Netflix a 9€ per 1 MESE

Ritorna l’incredibile PROMO Prova Sky Q che mette a disposizione per un mese la possibilità di fruire di tutti i pacchetti di Sky con anche Netflix in HD su due schermi. Tutto questo a soli 9 euro per un mese senza obbligo rinnovo.

Prova Sky Q: Tutto SKY e Netflix a 9€

La tariffa in questione prevede la visione per 30 giorni di tutti i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids con anche Netflix in HD. Il tutto ad un prezzo di soli 9 euro per un mese.

Tra i pacchetti si possono vedere le serie TV Sky Originals del calibro di 4 Hotel, X Factor, documentari e news, i Film del grande catalogo Sky Cinema con oltre 200 titoli, tutti i film e Serie TV di Netflix, lo sport con la UEFA Champions League, Conference League, Europa League, Formula 1 e Moto GP ed il pacchetto Calcio con 3 partite in esclusiva di Serie A TIM, tutta la Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga.

Con il corrispettivo è incluso anche Sky Go che offre la possibilità di vedere i contenuti inclusi con l’abbonamento mediante smartphone e tablet. L’app permette di vedere i contenuti anche offline grazie alla funzione download.

Il tutto viene garantito grazie al decoder Sky Q che viene inviato gratuitamente e fruisce della connessione internet. La tecnologia che viene attivata è la visione via internet.

Al termine dei 30 giorni. L’utente potrà decidere quali pacchetti mantenere o recedere dal contratto senza costi restituendo il decoder in comodato d’uso.

Costi ed altro

Il contributo iniziale per l’attivazione non è richiesto. Il costo dunque è solo pari a 9 euro per 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.