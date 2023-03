Prova la fibra ultraveloce di Fastweb a partire da 26,95 euro

Se cerchi una connessione internet affidabile per la tua linea fissa di casa, ti consigliamo di passare a Fastweb, che è stata premiata da nPerf come la rete fissa con la migliore velocità di download e upload. Attivando online una delle promo di Fastweb Casa, navighi senza limiti con la fibra ultraveloce, a partire da 26,95 euro al mese, con attivazione inclusa nel prezzo e la possibilità di avere il servizio in prova per 30 giorni. Andiamo a scoprire quale è la promo migliore per te in base alle tue esigenze.

Fastweb Casa: 3 PROMO ALL INCLUSIVE

Con Fastweb Casa puoi scegliere tra 3 Promo all inclusive da attivare online. In ogni piano tariffario sono previsti la Fibra Ultraveloce, l’attivazione della linea, i corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy e i 30 giorni di prova. Poi in base alla versione che preferisci sottoscrivere, hai anche una serie di servizi aggiuntivi che rendono il tuo abbonamento ancora più completo. Puoi ad esempio decidere di avere: le chiamate illimitate, il modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, l’ Assistenza Casa di Quixa per proteggere e tutelare la tua abitazione da danni o imprevisti.

Fastweb Casa Light

Attivando online la Promo Fastweb Casa Light hai inclusi nel tuo piano tariffario mensile da 26,95 euro:

Fibra Ultraveloce

Chiamate da fisso verso fissi e mobili nazionali 15 cent/min

Modem FASTGate

Corsi Fastweb Digital Academy

Attivazione linea

Fastweb Casa

Se decidi di attivare online la Promo Fastweb Casa hai inclusi nel tuo abbonamento mensile da 29,95 euro:

Fibra ultraveloce

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

Corsi Fastweb Digital Academy

Attivazione linea

Assicurazione Casa Quixa

Fastweb Casa Plus La Promo Fastweb Casa Plus è quella più completa di tutte, attivandola online, hai inclusi in un unico abbonamento mensile da 36,95 euro: Fibra ultraveloce

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

Fino a 2 Amplificatori Wi-Fi Booster

FastwebUp Plus

Assistenza Plus

Assicurazione Casa Quixa

Corsi Fastweb Digital Academy

Attivazione linea Costi e altro Scegliendo una delle Promo di Fastweb Casa non devi pagare nessun contributo per l’attivazione della linea. Inoltre hai il grande vantaggio di avere 30 giorni di prova per capire se il servizio fa al caso tuo e in caso chiedere la disattivazione con il rimborso di tutti i costi sostenuti nel primo mese.

