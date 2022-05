ProtonVPN: la migliore VPN oggi al 33% di sconto

ProtonVPN è la VPN Svizzera fortemente votata alla privacy. Non solo ti assicura sicurezza e velocità durante la navigazione in internet, ma protegge i tuoi dati personali anche da sé stessa. Infatti, la società madre non accederà mai alla tua cronologia.

Puoi stare sicuro che tutto ciò che fai è solo e semplicemente di dominio tuo personale. ProtonVPN farà il suo dovere. Proteggerà i tuoi dispositivi dai cybercriminali e dalle frodi informatiche. Sarai sempre al sicuro. Ottenila oggi stesso e approfitta della promozione con il 33% sconto.

Per ottenere questo vantaggio dovrai selezionare il piano biennale. In questo modo, ad esempio, il pacchetto Plus lo pagherai solamente 6,63 euro al mese, risparmiando 40,50 euro all’anno. Niente male davvero visto tutto ciò che offre questa VPN.

3 motivi per scegliere ProtonVPN come VPN

Perché mai dovresti scegliere ProtonVPN come VPN per i tuoi dispositivi? Fondamentalmente per 3 pratici motivi che ti faranno risparmiare tempo, denaro e pericolose conseguenze causate dalle minacce che riempiono la rete:

sicurezza: questa VPN è sicura perché invia il traffico internet attraverso un tunnel VPN crittografato. In questo modo password, dati riservati e altro rimangono al sicuro, anche quando si è collegati a reti pubbliche o non attendibili; privacy: la cronologia della navigazione rimarrà completamente privata. ProtonVPN è un provider VPN Svizzero che non registra le attività degli utenti e né tanto meno le condivide con terze parti; libertà: con ProtonVPN chiunque e in qualsiasi parte del mondo può accedere a tutti i siti online, anche se si trova in un Paese con restrizioni, abbattendo le barriere della censura.

ProtonVPN è facile da utilizzare perché unisce i migliori strumenti di sicurezza al mondo a un’interfaccia semplice e intuitiva. L’obiettivo è quello di proteggerti sempre, senza problemi. Perciò non perdere tempo, ottenila subito al 33% di sconto.