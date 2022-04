ProtonVPN: due anni di protezione scontati del 33%

Dalla Svizzera ecco una delle migliori VPN sul mercato. ProtonVPN oggi è tua per due anni con il 33% di sconto. Acquistala oggi stesso e attiva la protezione più precisa di sempre. Il suo obiettivo è quello di salvaguardare la tua privacy garantendoti la massima velocità di navigazione nel web.

ProtonVPN non smette mai di proteggere i tuoi dati, le tue informazioni sensibili, le tue carte di pagamento e tutto ciò che utilizzi in internet. Compatibile con qualsiasi sistema operativo tra cui Windows, Apple, Android e Linux, avrai l'applicazione giusta per ogni dispositivo in tuo possesso.

Non perderti in chiacchiere, ma scegli la sicurezza internet per tutti. L'obiettivo principale di questo software è fornire una VPN sicura, efficiente e facile da usare. Chiunque, quindi, dopo averla acquistata sottoscrivendo l'abbonamento di 2 anni in offerta al 33% di sconto, può attivarla da subito e beneficiare dei suoi ottimi servizi.

ProtonVPN: sicurezza facile per tutti

Per proteggere qualsiasi tuo dispositivo non dovrai far altro che attivare l'abbonamento di 2 anni scontato del 33%, scaricare l'applicazione adatta al sistema operativo e avviarla. È semplice come bere un bicchiere d'acqua perché al resto ci penserà ProtonVPN. Sono tre i vantaggi per chi ha già questa VPN:

sicurezza : grazie alla sua comprovata tecnologia invia il traffico internet attraverso un tunnel VPN crittografato . Password, informazioni personali e dati di pagamento rimarranno sempre al sicuro, anche su connessioni pubbliche o non attendibili;

: grazie alla sua comprovata tecnologia invia il traffico internet attraverso un . Password, informazioni personali e dati di pagamento rimarranno sempre al sicuro, anche su connessioni pubbliche o non attendibili; privacy : essendo un provider svizzero, ProtonVPN non registra l'attività dell'utente e non ne condivide i dati con terze parti. Il servizio è garantito come anonimo e sicuro ;

: essendo un provider svizzero, ProtonVPN non registra l'attività dell'utente e non ne condivide i dati con terze parti. Il servizio è garantito come e ; libertà: grazie a ProtonVPN potrai abbattere le barriere della censura collegandoti a qualsiasi sito Web o contenuto anche in Paesi dove è attiva la proscrizione.

Non perdere altro tempo e approfitta dell'incredibile offerta riservata per te da ProtonVPN. Puoi risparmiare il 33% scegliendo una soluzione con piano biennale. A seconda del pacchetto scelto avrai disponibili fino a 10 connessioni VPN.