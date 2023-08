Proscenic T20: friggitrice ad aria con display touch 10 in 1 a 59€

Ti piace cucinare e provare sempre ricette nuove? Vorresti qualcosa che semplifichi e velocizzi le tue preparazioni senza spendere una barcata di soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Proscenic T20 a soli 49 euro, invece che 99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, oggi puoi goderti un doppio sconto incredibile che abbatte il prezzo e ti garantisce un risparmio di ben 50 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un elettrodomestico dalle tante funzioni di cui non potrai più fare a meno.

Proscenic T20: tantissimi programmi per una cucina sana

Questa friggitrice ad aria possiede un cestello da 3,5 litri per cui potrai cucinare per almeno 3 persone. Grazie alla circolazione dell’aria calda interna potrai cuocere i cibi che desideri con pochissimo olio e quindi anche pochissime calorie. Non sacrifica però il gusto, infatti i cibi rimarranno morbidi e croccanti.

Ha un comodo display touch dove potrai selezionare le 12 modalità preimpostate per le ricette più comuni. Avrai anche la possibilità di scegliere tra 10 funzioni per friggere, grigliare, arrostire, riscaldare, tostare, disidratare, scongelare ad esempio. In più scaricando l’app dedicata puoi farti guidare da tantissime ricette che puoi anche personalizzare. Il tutto in un corpo dal design compatto ed elegante.

Approfitta anche tu di questa promozione unica. Vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Proscenic T20 a soli 49 euro, invece che 99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.