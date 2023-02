Proscenic T20: cibi sani e buoni con questa friggitrice ad aria a 74€

Oggi ti puoi proprio fare un bel regalo spendendo poco. Grazie a questa offerta che trovi solo su Amazon puoi beneficiare di un doppio sconto davvero vantaggioso e acquistare una friggitrice ad aria spettacolare. Per cui metti subito nel tuo carrello Proscenic T20 a soli 74 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se vuoi fare preparazioni buone e molto più sane, risparmiando anche un bel po’ di tempo, allora questa è l’offerta giusta. Dovrai fare veloce perché un ribasso così notevole durerà un soffio.

Proscenic T20: prezzo basso, qualità alta

Con la friggitrice ad aria Proscenic T20 puoi sfruttare al meglio le 12 modalità preselezionate per cuocere la maggior parte dei cibi premendo solo un tasto. Ad esempio avrai la possibilità di cuocere la carne, il pesce, le patatine fritte e anche le torte. Inoltre ha una modalità che ti permette di scongelare i cibi in modo veloce e sicuro. Grazie ai suoi 1500 W può cuocere velocemente e con il 90% di calorie in meno.

Nonostante i pochi grassi tutte le tue preparazioni saranno gustosissime. Questo perché la tecnologia di cui è dotata trattiene l’umidità, garantendo morbidezza all’interno e creando uno strato esterno croccante. E puoi anche riscaldare, tostare, arrostire e disidratare i cibi. Una marea di funzioni intuitive e utilissime. Il suo cestello da 3,5 litri ti permette di cucinare per almeno 3 persone e puoi lavare tutte le parti smontabili in lavastoviglie.

Una friggitrice ad aria compatta ed elegante con un bellissimo e comodo display touch a un prezzo super conveniente. Ora non ti resta che sbrigarti prima che l’offerta scada. Per cui vai su Amazon e acquista la tua Proscenic T20 a soli 74 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

