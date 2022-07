Proscenic A8, ECCELLENTE purificatore d'aria contro i batteri (-50€)

Oggi più che mai è il giorno giusto per acquistare il purificatore d’aria Proscenic A8 fintanto che è disponibile su Amazon con un vantaggiosissimo coupon del valore di 50€.

Ad appena 79€ hai la possibilità di ricevere a casa in 1 giorno uno tra i migliori purificatori d’aria disponibili sul mercato e in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Il purificatore d’aria Proscenic A8 sbarca su Amazon con un coupon di 50€: affare d’oro

Compatto, silenzioso, intelligente e potente, il purificatore d’aria è in grado di fornire aria fresca e libera dai batteri grazie al suo potente filtro aspirante con un CADR (clean air delivery rate) fino a 220m³/h. Una volta messo in funzione, il sistema di filtraggio 4-in-1 rimuove fino al 99.97% di batterie e particelle fini che potrebbero scatenare reazioni allergiche; inoltre, il sofisticato sistema aspirante trattiene anche la polvere, la forfora, i peli degli animali, il fumo, muffe e anche il polline.



Ideale per ogni stanza di media grandezza, il purificatore d’aria dispone anche di 3 livelli di rilevamento della qualità dell’aria indicandolo rapidamente con un apposito LED di stato: la luce verde indica una buona qualità dell’aria mentre la luce rossa fa riferimento a una pessima qualità dell’aria circostante.

Nonostante il prezzo molto accattivante, il purificatore d’aria è anche completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant: puoi gestire rapidamente il funzionamento del dispositivo direttamente con la tua voce oppure con l’applicazione companion.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il purificatore d’aria ora che puoi acquistarlo usufruendo di un incredibile coupon del valore di 50€. Ricordati che per usufruirne ti basta semplicemente spuntare la voce “Applica coupon 50€” nella pagina di Amazon per caricare il prezzo aggiornato nel carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.