Promo Very Mobile Flash: minuti illimitati e 50 giga in più in regalo

Se vuoi risparmiare sul costo del tuo abbonamento di telefonia mobile, ti consigliamo di passare a Very Mobile, l’ operatore virtuale low cost che si appoggia alla rete mobile 4G di WindTre, che garantisce una copertura del 99,7 % sul territorio nazionale. Attivando online una delle promo Flash di Very Mobile hai inclusi ogni mese minuti e sms illimitati, e in regalo 50 giga in più. Le tariffe sono convenienti, senza vincoli e costi extra. Possono diventare clienti tutti coloro che vogliono attivare un nuovo numero o che desiderano cambiare operatore facendo la portabilità. Scopri quale tariffa fa al caso tuo.

Scegli la tua promo Very Mobile

Se provieni da Iliad, Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce o altri operatori virtuali puoi attivare queste promo Flash per avere in regalo 50 giga in più al mese:

Very 6,99 include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 6,99 euro al mese

include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 6,99 euro al mese Very 7,99 include minuti e sms illimitati e 200 GB in 4G a 7,99 euro al mese

include minuti e sms illimitati e 200 GB in 4G a 7,99 euro al mese Very 9,99 include minuti e sms illimitati e 270 GB in 4G a 9,99 euro al mese

Se arrivi da Tim, Vodafone, Kena Mobile, WindTre, Spusu e ho. Mobile puoi attivare queste promo Flash per avere in regalo 50 giga in più al mese:

Very 12,99 include minuti e sms illimitati e 200 GB in 4G a 12,99 euro al mese.

include minuti e sms illimitati e 200 GB in 4G a 12,99 euro al mese. Very 13,99 include minuti e sms illimitati e 220 GB in 4G a 13,99 euro al mese.

Se invece vuoi attivare una sim con un nuovo numero puoi scegliere tra:

Very 6,99 include minuti e sms illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese

include minuti e sms illimitati e 100 GB in 4G a 6,99 euro al mese Very 7,99 include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese

include minuti e sms illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese Very 9,99 include minuti e sms illimitati e 220 GB in 4G a 9,99 euro al mese

Costi e altro

Tutte le offerte Very Mobile si rinnovano ogni mese e una volta terminati i giga la navigazione si blocca per non farti spendere di più. Inoltre non ci sono vincoli di durata, costi o penali di disattivazione, quindi sei libero di recedere o di cambiare offerta senza costi aggiuntivi. Con queste promo Very hai la sim, l’attivazione e la spedizione gratuite. Inoltre sono inclusi i servizi: Ti ho cercato, RingMe, Hotspot.

