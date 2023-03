Promo Tim fisso: internet illimitato a partire da 24,90 euro

Attiva subito una delle offerte internet casa di Tim, per navigare senza limiti con la velocità e la potenza della fibra. Potrai così vedere film e serie in streaming in ultra HD e 4K, giocare online senza interruzioni e con minima latenza. Inoltre, se sottoscrivi online le promo di Tim per la linea fissa, potrai godere di alcuni vantaggi come quello delle chiamate illimitate. Scegli la proposta che fa per te in base alle tue necessità.

Promo Tim internet casa

Con l’offerta Premium Base hai inclusi al prezzo mensile di 24,90 euro:

una connessione in fibra fino a 1 Giga in download e 300 Mbps in upload,

fino a in download e 300 Mbps in upload, chiamate a consumo a 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta con scatti anticipati di 60 secondi verso fissi e mobili nazionali.

a 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta con scatti anticipati di 60 secondi verso fissi e mobili nazionali. il contributo di attivazione

Con la Promo Tim WiFi Power Smart il tuo abbonamento comprende:

una connessione in fibra fino a 1 Giga in download e 300 Mbps in upload,

fino a in download e 300 Mbps in upload, modem TIM HUB+ ,

, chiamate illimitate (solo se fai l’attivazione online),

(solo se fai l’attivazione online), Tim Navigazione Sicura per navigare in sicurezza al riparo dalle principali minacce del web,

per navigare in sicurezza al riparo dalle principali minacce del web, Assistenza Imprevisti Protezione Casa in regalo per 1 anno

Il contributo di attivazione è di 19,90 euro una tantum mentre il canone mensile è di 29,90 euro.

Con la Promo Tim WiFi Power All Inclusive il tuo piano prevede:

una connessione in fibra fino a 10 Giga,

fino a chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali,

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, modem Tim 10 Gb ,

, Tim Navigazione sempre attiva , il servizio di backup LTE tramite chiavetta USB con sim mobile che garantisce continuità della connessione in caso di indisponibilità della connessione fibra,

, il servizio di backup LTE tramite chiavetta USB con sim mobile che garantisce continuità della connessione in caso di indisponibilità della connessione fibra, Tim Navigazione Sicura per la protezione da rischi di navigazione internet con servizio di Parental Control

per la protezione da rischi di navigazione internet con servizio di Parental Control Tim WiFi garantito in tutta la casa

Assistenza Imprevisti Protezione Casa in regalo per 1 anno

Il contributo di attivazione è di 19,90 euro una tantum mentre il canone mensile è di 39,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.