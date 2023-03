Promo Tim fisso: fibra ultraveloce a partire da 25,90 euro

Per la tua linea fissa di casa, attiva online le promo internet di Tim fisso, per navigare senza limiti con la fibra ultraveloce fino a 1 Giga, a partire da 25,90 euro al mese. Potrai così vedere film e serie in streaming in ultra HD e 4K, e giocare online senza interruzioni. La copertura di Tim riesce a raggiungere ogni parte del territorio italiano. Scegli la promozione per te ideale in base alle tue esigenze.

Promo Tim internet casa

Con l’offerta Premium Base hai inclusi al piano mensile da 25,90 euro:

una connessione in fibra fino a 1 Giga in download e 300 Mbps in upload,

fino a in download e 300 Mbps in upload, chiamate a consumo a 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta con scatti anticipati di 60 secondi verso fissi e mobili nazionali.

a 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta con scatti anticipati di 60 secondi verso fissi e mobili nazionali. il contributo di attivazione

Con la Promo Tim WiFi Power Smart il tuo abbonamento è più completo e comprende:

una connessione in fibra fino a 1 Giga in download e 300 Mbps in upload,

fino a in download e 300 Mbps in upload, modem TIM HUB+ ,

, chiamate illimitate (solo se fai l’attivazione online),

(solo se fai l’attivazione online), Tim Navigazione Sicura per navigare in sicurezza al riparo dalle principali minacce del web,

per navigare in sicurezza al riparo dalle principali minacce del web, Assistenza Imprevisti Protezione Casa in regalo per 1 anno

Il contributo di attivazione è di 19,90 euro una tantum mentre il canone mensile è di 29,90 euro.

Recesso

Puoi recedere in qualsiasi momento dall’offerta con i seguenti costi:

• In caso di Disattivazione linea paghi 30 euro;

• In caso di Passaggio ad altro operatore paghi 5 euro.

In caso di cessazione dopo i 24 mesi, tali costi non saranno dovuti.

