La Promo Spusu 50 del nuovo operatore virtuale austriaco è attivabile fino al 31 Maggio 2021. Questo nuovo MVNO propone diverse offerte molto interessanti senza vincoli né limitazioni di velocità.

Promo Spusu 50: i dettagli

La tariffa gode di 150GB di traffico internet in 4G+, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e dell’Unione Euroepa e 500 SMS a soli 5,98 euro ogni mese. Il canone dell’offerta viene rinnovato ogni mese su carta VISA o Mastercard, PayPal oppure tramite RID Bancario. Con le promozioni di Spusu è possibile navigare su rete WINDTRE fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

La Promo Spusu 50 è acquistabile online sia richiedendo la portabilità che attivando una nuova numerazione. Inoltre, tale tariffa è attivabile anche dai già clienti Spusu.

Il traffico dati a disposizione in roaming europeo è pari a 3,3GB. Questo quantitativo di Giga verrà incrementato a 4GB in caso di permanenza anche per l’anno prossimo.

Costi ed altro

La Promozione Spusu 50 non possiede alcun contributo iniziale. Inoltre, sono inclusi con questa tariffa anche alcuni servizi premium come la Segreteria Telefonica gratuita e la navigazione tramite hotspot sempre senza costi. Tutte le offerte di Spusu sono per sempre e non saranno quindi soggette a rimodulazioni.

Wind 3

Tariffe