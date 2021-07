L'operatore rosso offre la possibilità di cambiare operatore con le Promo Special ai suoi ex clienti che sono interessati a ritornare in Vodafone.

Promo Special: i dettagli

Le tariffe winback proposte tramite SMS sono la Special 50 Digital Edition e la Special 100 Digital Edition e prevedono entrambe un ottimo bundle voce e dati ad un prezzo mensile davvero interessante.

La prima offre 50 Giga di internet, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro ogni mese, mentre, la 100 Digital Edition, prevede 100GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e SMS sempre senza limiti a 9,99 euro mensili.

I messaggi ricevuti in queste ore per rientrare in Vodafone sono i seguenti e differiscono a seconda della promozione proposta:

Per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese. Costo SIM e attivazione 1 cent! Attiva l’offerta senza vincoli, se non sei soddisfatto con Vodafone Open ti rimborsiamo! Dettagli su ulteriori costi dei servizi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro l’8 Luglio 2021 Vodafone Open, la libertà di cambiare idea senza vincoli! Per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Attiva l’offerta, se non sei soddisfatto hai 30 giorni per ripensarci e chiedere il rimborso! Dettagli su ulteriori costi dei servizi in caso di utilizzo all’800034663 o vai su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro l’8 Luglio 2021

Costi ed altro

Per la versione a meno di 10€ al mese è previsto un contributo iniziale pari ad 1 centesimo di euro, mentre, per la Special a 7 euro mensili non è previsto alcun costo di attivazione.

