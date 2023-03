Promo Linkem Senza Limiti: naviga senza linea fissa a 24,90 euro

Se stai cercando una connessione internet senza linea fissa per la tua casa a un prezzo economico, ti suggeriamo di attivare online la promo Linkem Senza Limiti, per navigare senza limiti e senza linea fissa fino a 100 mbps al prezzo speciale di 24,90 euro e senza costo di attivazione. Inoltre con soli 2 euro in più, puoi avere l’opzione voce Parla&Naviga, per avere chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali senza nessuno costo aggiuntivo. Linkem utilizza una rete di proprietà ed è specializzata nella tecnologia wireless, che non obbliga ad attivare una rete fissa tradizionale. Le offerte internet casa di Linkem sono pensate soprattutto per chi non è coperto dalla rete in fibra ottica o adsl. Vediamo tutti i dettagli di questa promozione.

Attiva online Linkem Senza Limiti a 24,90 euro

Promo Linkem Senza Limiti: i dettagli dell’ offerta

Attivando la promo Linkem Senza Limiti hai inclusi nel tuo piano tariffario:

Internet veloce fino a 100 mbps : senza limiti e senza linea fissa

: senza limiti e senza linea fissa Contributo iniziale di attivazione completamente gratuito

Assistenza Prime inclusa : supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione

: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sull’apparato di connessione Apparato in comodato d’uso gratuito

Installazione rapida: internet a casa tua in pochi giorni

Il canone mensile è di soli 24,90 euro. Inoltre se vuoi aggiungere anche l’opzione voce Parla&Naviga hai chiamate illimitate da casa verso mobili e fissi nazionali con tecnologia VoIP a soli 2 euro al mese. Ti ricordiamo che la promozione è disponibile solo per nuovi clienti. Per avere maggiori informazioni senza impegno su questa offerta, puoi compilare il form online lasciando i tuoi dati personali per essere richiamato gratis da un operatore Linkem.

