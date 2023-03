Promo Kena Mobile: minuti illimitati e 130 giga a 6,99 euro

Se vuoi risparmiare sul tuo abbonamento mobile, ti suggeriamo di passare a Kena Mobile, l’ operatore virtuale low cost che si appoggia alla rete Tim, ma applicando prezzi più bassi alle sue tariffe. Tutte le offerte Kena, ti mettono a disposizione la rete 4G con velocità fino a 60 Mbps e una copertura del 99% a livello nazionale. Possono essere attivate online sia se provieni da specifici operatori facendo la portabilità sia se attivi un nuovo numero. La promo che ti presentiamo è Kena 6,99 130GB Star vediamo cosa propone.

Promo Kena 6,99 130GB STAR

Attivando online la promo Kena 6,99 130GB Start hai a disposizione ogni mese un piano tariffario che include: minuti illimitati di chiamate verso fissi e mobili, 500 sms verso tutti i mobili e 130 giga di internet in 4G (7 per navigare in Europa) a 6,99 euro. Il contributo di attivazione è di 4,99 euro e la sim è gratuita. L’offerta può essere sottoscritta da chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Costi e altro

Tutte le offerte Kena ti consentono di navigare sotto rete 4G a scatti anticipati di 1K, con una velocità massima di navigazione pari 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. I suoi piani tariffari sono chiari e trasparenti, senza vincoli di durata o costi nascosti. Ogni offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla sim è sufficiente a coprire il costo di rinnovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.