Promo Iliad Flash 130: minuti illimitati e 130 Giga a 8,99 euro

Se il tuo attuale operatore mobile non ti soddisfa, scegli la convenenza di Iliad. Attivando online la Promo Iliad Flash 130 puoi avere minuti illimitati e 130 Giga di traffico in 4G a 8,99 euro al mese. Affrettati perchè si tratta di un’ offerta a tempo limitato disponibile fino al prossimo 9 marzo. Vediamo nel dettaglio come si compone.

Iliad Flash 130: i dettagli dell’ offerta

La Promo Iliad Flash 130 ti mette a disposizione un piano tariffario con minuti e sms illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 130 Giga di traffico internet mobile fino in 4G. Hai anche 9 giga al mese dedicati al roaming in Europa. Sono gratuiti i servizi: hotspot, portabilità numero, segreteria telefonica, mi richiami, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo. Superati i 130 Giga, previo espresso consenso, continui a navigare a 0,90€/100MB. Niente vincoli e costi nascosti. Il prezzo del canone è di 8,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione è di 9,99 euro una tantum.

Flash 130 può essere attivata sia dai nuovi clienti Iliad con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero, sia da coloro che hanno già sottoscritto un’offerta inferiore a 8,99 euro al mese senza costi aggiuntivi. La Promo è attivabile fino al 9 marzo 2023, salvo proroghe.

Andiamo a ricapitolare le condizioni e i servizi inclusi dalla Promo Flash 130:

Minuti illimitati

Sms illimitati

Navigazione internet nazionale: 130 Giga al mese, reti 4G e 4G+

Navigazione internet in Unione Europea: 9 Giga al mese

Servizi: hotspot, portabilità numero, segreteria telefonica, mi richiami, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo

Costo abbonamento: 8,99 euro al mese, bloccato per sempre

Costo attivazione: 9,99 euro una tantum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.