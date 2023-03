Promo Iliad Box: chiamate illimitate e fibra a 19,99 euro

Se passi a Iliad puoi avere internet più mobile in un unico contratto ad un prezzo speciale. Attiva online la promo Iliadbox, per avere le chiamate illimitate e il Wi-Fi 6 di ultima generazione che ti permette di avere una connessione stabile e veloce su tutti i tuoi dispositivi. L’offerta fibra è di 19,99 euro al mese senza vincoli e costi nascosti. E’ disponibile solo per gli utenti mobile iliad che possiedono già una tariffa da almeno 9,99 euro o per i nuovi clienti che intendono attivare la fibra più il mobile. Andiamo a scoprire tutti i vantaggi di questa conveniente promozione.

Promo Iliadbox: i dettagli dell’offerta

Attivando online la promo Iliadbox hai inclusi nel tuo abbonamento: una connessione in fibra fino a 5Gbps in download e 700Mbit/s in FTTH, il modem iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito, con puoi guardare film o serie TV, videochiamare, scaricare file, giocare online contemporaneamente da più dispositivi senza interruzioni, le chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni nazionali, la segreteria telefonica e l’app iliadbox Connect per gestire la tua rete in modo semplice e veloce.

L’offerta ha un costo mensile di 19,99 euro e può essere sottoscritta solo da coloro che hanno già una tariffa Iliad mobile da almeno 9,99 euro con pagamento automatico o che intendono attivarla. Chi non la possiede dovrà pagare il prezzo pieno di 24,99 euro al mese. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum. Come di consueto Iliad non applica alle sue tariffe nè vincoli nè costi nascosti, inoltre il prezzo è garantito per sempre. L’attivazione online è semplice e rapida.

Attiva la Fibra Iliad a 19,99 euro per sempre

Verifica la copertura Iliad

Puoi verificare la copertura sul sito fibra.iliad.it per sapere che tipo di tecnologia è presente nella tua zona di interesse. Se la tua area è coperta con tecnologia FTTH EPON, puoi avere una connessione con una velocità di 5 Gbit/s complessivi in download e fino a 700 Mbit/s in upload. Se invece sei coperto con tecnologia FTTH GPON, puoi navigare fino a 2,5 Gbit/s complessivi in download e fino a 500 Mbit/s in upload.

